Япония штампует суперчемпионов. Накатани — готовая суперзвезда современного бокса

Кажется, Дзюнто слегка преуменьшает: его бой с Иноуэ будет интересен далеко за пределами Японии. По сути, Накатани и Иноуэ — два лучших «мухача» современности. У Дзюнто рекорд 30−0 (23 нокаута), у Наои — 29−0 (26 нокаутов). И их очный поединок, особенно если на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, которым сейчас владеет Наоя, вызовет огромный интерес и вполне может украсить один из масштабных вечеров бокса в Саудовской Аравии, тем более что Иноуэ недавно примкнул к команде Турки Аль аш-Шейха. Наоя пока открещивается от поединка с соотечественником, но, кажется, этот бой всё ближе и ближе — Накатани действительно идёт за Иноуэ и делает всё, чтобы поединок состоялся.