Тим Цзю возвращается домой. Американский вояж завершился провалом

Ещё одно важнейшее решение от команды Тима — возвращение в Австралию. Так уж складывается карьера Цзю, что в Америке у него постоянные «приключения». Причём не самые приятные. Прямо сейчас рекорд боксёра в США — 1−2. А единственную победу Тим совершенно точно запомнил надолго. Уже в первом раунде Террелл Гуше отправил сына Кости в нокдаун. Конечно, затем Тим встал и расправился с оппонентом. Но было очень нервозно. А вот два следующих поединка в Штатах Цзю явно хочет забыть. Кровавая бойня с Фундорой обернулась первой осечкой в карьере. Затем Тим практически без шансов уступил Муртазалиеву. Видимо, команда сделала работу над ошибками и приняла решение временно вернуться к истокам.