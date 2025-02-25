Майк Тайсон назвал главное разочарование в своей карьере. Это не поражение от Джейка Пола

В рамках отбора на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые состоялись в 1984 году, Тайсон одержал три победы и вышел в финал, где встретился с Генри Тиллманом. Они провели два боя. В каждом поединке победу одержал Генри близким решением судей.