Промоутер Бивола ответил, кто станет следующим соперником Дмитрия. Это не Бетербиев

Напомним, Каллуму Смиту 34 года. Он является временным чемпионом WBO в полутяжёлом весе. В качестве профессионала дебютировал на ринге в 2012 году. За это время Смит одержал 31 победу (22 КО/ТКО), а также потерпел два поражения. На данный момент Каллум идёт на серии из двух побед.