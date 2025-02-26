МОК временно признал федерацию World Boxing международной организацией

IBA 26 августа подала жалобу в Швейцарскую комиссию по конкуренции, обвинив МОК в несправедливом доминировании. По версии IBA, МОК использует свое влияние, чтобы не допустить боксеров к участию в Олимпийских играх, если их национальная федерация связана с IBA. В октябре IBA призвала входящие в ее состав национальные федерации присоединиться к иску.