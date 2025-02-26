МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал федерацию World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне, сообщается на сайте МОК.
Альтернативная Международной ассоциации бокса (IBA) организация World Boxing была создана в 2023 году. Как отмечается, в настоящее время в нее входят 78 национальных федераций. Также организация предоставила доказательства, что ее членами являются 62% боксеров и 58% призеров боксерского турнира Олимпийских игр.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA. Боксерский турнир на Олимпиадах в Токио и Париже проводил МОК. Бокс на текущий момент не включен в предварительную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.
IBA 26 августа подала жалобу в Швейцарскую комиссию по конкуренции, обвинив МОК в несправедливом доминировании. По версии IBA, МОК использует свое влияние, чтобы не допустить боксеров к участию в Олимпийских играх, если их национальная федерация связана с IBA. В октябре IBA призвала входящие в ее состав национальные федерации присоединиться к иску.