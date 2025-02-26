Кремлева расстроил призыв МОК допустить россиян к ОИ в нейтральном статусе

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев заявил, что его расстраивает призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе.
Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпиаде-2026. Как отмечалось в материале, в МОК считают, что летняя Олимпиада 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стала успешным прецедентом. Подобную схему собираются реализовать и на зимних Олимпийских играх, но для этого федерации должны дать российским и белорусским спортсменам возможность пройти квалификацию.
«Печально видеть такие новости, а точнее — такую подачу: с восторгом говорить о том, что кто-то кого-то ждёт, но в нейтральном статусе. Флаг и гимн для спортсмена — это его сердце и душа. Такие заявления не что иное, как обычная игра на фоне текущей обстановки. Заявления МОК, а точнее Томаса Баха и его жалких приспешников, являющихся лишь марионетками, по-прежнему остаются политизированными и основанными лишь на ситуации вокруг диалога между двумя мировыми лидерами: Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом, благодаря которым я уверен, что вскоре всё наладится», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.
«В данном случае подчеркиваю, что именно Томас Бах продолжает оставаться политической проституткой, меняющей своё мнение по дуновению ветра. Только боксёры показали независимость и отстояли право на флаг и гимн для всех стран и спортсменов. Уверен, что в скором времени мы добьёмся полного возвращения спорта, независимого от политики!» — добавил Кремлев.