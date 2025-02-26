Кремлева расстроил призыв МОК допустить россиян к ОИ в нейтральном статусе

«Печально видеть такие новости, а точнее — такую подачу: с восторгом говорить о том, что кто-то кого-то ждёт, но в нейтральном статусе. Флаг и гимн для спортсмена — это его сердце и душа. Такие заявления не что иное, как обычная игра на фоне текущей обстановки. Заявления МОК, а точнее Томаса Баха и его жалких приспешников, являющихся лишь марионетками, по-прежнему остаются политизированными и основанными лишь на ситуации вокруг диалога между двумя мировыми лидерами: Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом, благодаря которым я уверен, что вскоре всё наладится», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.