Костя Цзю: «Даня Милохин — пример подражания для нашей молодежи. Он пропагандирует бокс в России»

«Я согласен с мнением о том, что Даня Милохин пропагандирует бокс в России. Он является примером подражания для нашей молодежи, потому что парню нравится наш вид спорта. Он его не только пропагандирует, но и сам выступает. Просто молодец!



Не хочется загадывать ему карьеру, как у Джейка Пола. Но если он выдвинул бокс на первое место в своей жизни, то хочется пожелать ему только удачи! Возраст ему позволяет, чтобы дойти до самого высокого уровня. Другой вопрос, какие цели Даня ставит перед собой. Все зависит от мечты Милохина в боксе, а я ему искренне желаю удачи!» — сказал Цзю в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.