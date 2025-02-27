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Костя Цзю: «Даня Милохин — пример подражания для нашей молодежи. Он пропагандирует бокс в России»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю похвалил блогера и рэпера Даню Милохина за пропаганду бокса в России.

Источник: Соцсети

«Я согласен с мнением о том, что Даня Милохин пропагандирует бокс в России. Он является примером подражания для нашей молодежи, потому что парню нравится наш вид спорта. Он его не только пропагандирует, но и сам выступает. Просто молодец!

Не хочется загадывать ему карьеру, как у Джейка Пола. Но если он выдвинул бокс на первое место в своей жизни, то хочется пожелать ему только удачи! Возраст ему позволяет, чтобы дойти до самого высокого уровня. Другой вопрос, какие цели Даня ставит перед собой. Все зависит от мечты Милохина в боксе, а я ему искренне желаю удачи!» — сказал Цзю в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Ранее стало известно, что 15 марта Милохин проведет боксерский поединок против молдавского блогера Василе Жосана. Российский тиктокер дебютировал на ринге в февраля прошлого года, нокаутировав индийского блогера Аджмала Хана в первом раунде на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.