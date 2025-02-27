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Казахстан взял три медали с нокдауном после сенсации на Кубке Странджа

Сборная Казахстана по боксу разжилась очередными медалями на Кубке Странджа-2025 в Болгарии, который называют малым чемпионатом мира, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В полуфинал прошли Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг) и Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), тем самым гарантировав себе как минимум бронзу.

В ¼ финала Базарбайулы победил ирландца Джейсона Невина — 5:0, Зейнуллинов оказался сильнее азербайджанца Руслана Рустамова — 4:1, а Аккалыков выиграл у итальянца Ремо Сальвати — 5:0, причем в третьем раунде Сальвати отсчитали нокдаун.

Сегодня Санжар Ташкенбай потерпел сенсационное поражение.

При этом победы оформили Серик Темиржанов, Талгат Сырымбетов, Даниял Сабит, Темиртас Жусупов.