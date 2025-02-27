Казахстан взял три медали с нокдауном после сенсации на Кубке Странджа

В полуфинал прошли Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг) и Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), тем самым гарантировав себе как минимум бронзу.
В ¼ финала Базарбайулы победил ирландца Джейсона Невина — 5:0, Зейнуллинов оказался сильнее азербайджанца Руслана Рустамова — 4:1, а Аккалыков выиграл у итальянца Ремо Сальвати — 5:0, причем в третьем раунде Сальвати отсчитали нокдаун.
Сегодня Санжар Ташкенбай потерпел сенсационное поражение.
При этом победы оформили Серик Темиржанов, Талгат Сырымбетов, Даниял Сабит, Темиртас Жусупов.