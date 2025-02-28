Бивола могут лишить чемпионских поясов, отобранных у Бетербиева

Ранее Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым в реванше и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Бивола провести бой против претендента Дэвида Бенавидеса.
По информации Uncrowned, на бой с Биволом также претендуют Майкл Эйферт (по линии IBF) и Каллум Смит (от WBO).
После первого поединка Бивола и Бетербиева в IBF уже давали указание, что победитель должен встретиться с Эйфертом, но немецкий спортсмен согласился не вмешиваться в планы на реванш между россиянами.
Если Бивол откажется от встречи с обязательными претендентами, то может быть лишен чемпионского звания по версии одной или нескольких организаций. В таком случае третий бой Бивол — Бетербиев не будет определять имя нового абсолютного чемпиона.