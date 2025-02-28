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Бивола могут лишить чемпионских поясов, отобранных у Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол может лишиться одного или нескольких своих чемпионских поясов.

Источник: Getty Images

Ранее Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым в реванше и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Бивола провести бой против претендента Дэвида Бенавидеса.

По информации Uncrowned, на бой с Биволом также претендуют Майкл Эйферт (по линии IBF) и Каллум Смит (от WBO).

После первого поединка Бивола и Бетербиева в IBF уже давали указание, что победитель должен встретиться с Эйфертом, но немецкий спортсмен согласился не вмешиваться в планы на реванш между россиянами.

Если Бивол откажется от встречи с обязательными претендентами, то может быть лишен чемпионского звания по версии одной или нескольких организаций. В таком случае третий бой Бивол — Бетербиев не будет определять имя нового абсолютного чемпиона.