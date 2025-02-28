Боксер Бивол не планирует проводить следующий поединок против Бенавидеса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не планирует проводить следующий поединок против Давида Бенавидеса. Об этом ТАСС рассказал менеджер Бивола Вадим Корнилов.
Ранее Всемирный боксерский совет обязал Бивола провести поединок против Бенавидеса.
«Я предполагаю, что все-таки следующим боем будет третий поединок против Бетербиева», — сказал Корнилов.
Бенавидесу 28 лет. На его счету 30 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бивола 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.