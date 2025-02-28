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Боксеру Биволу не грозит лишение чемпионских титулов

Ранее сообщалось, что спортсмена могут лишить титулов в случае отказа от их защиты.

Источник: Mark Robinson/Getty Images

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Абсолютному чемпиону мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрию Биволу не грозит лишение титулов. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее стало известно об имеющихся официальных претендентах на титулы, которыми владеет Бивол. Издание Uncrowned сообщило, что боксера могут лишить титулов в случае отказа от их защиты.

«Сейчас идут переговоры, лишение титулов — это уже совсем крайняя мера. Дмитрию она сейчас не грозит», — сказал собеседник агентства.

Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.