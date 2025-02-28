Боксеру Биволу не грозит лишение чемпионских титулов

Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.