Третий бой Бивола и Бетербиева запланировали провести до конца 2025 года

Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В первом поединке в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев — также раздельным решением судей.