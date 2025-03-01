«Он снялся, когда к нему обратился Усик». Так что в итоге произошло с Дюбуа?

Что в итоге произошло с Дюбуа? Сначала его промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что это был вирус, и отметил, что подобная история была уже с другими боксёрами в декабре прошлого года. Чуть позже он дал более развёрнутый ответ и объяснил ситуацию: "Факт в том, что у него уже были проблемы с горлом перед поединками. Я не знаю, что это. Может, нам нужно посетить специалиста, но проблемы у него уже были. Случилось опять то же самое. Ему было плохо. У нас были саудовские доктора, и мы спросили у них, могут ли они посмотреть его и выписать что-нибудь против инфекции, чтобы он ночь отдохнул, и пока не принимать никаких решений. Думали, посмотрим, что случится наутро, и, может быть с ним всё будет хорошо. Все думали, что он будет драться. Доктора прописали антигистаминные и антибиотики. Когда он это всё получил, я сказал ничего не принимать, пока я не убежусь, что ни один из препаратов не находится в запрещённом списке.