Бой Стивенсона и Дэвиса называли мечтой. А теперь он не нужен никому

Поединок наглядно показал всё то, что было понятно давно. Да, Дэвис — суперзвезда. Но в последнее время он просто перестал стараться. Стоит отметить, что даже сама подготовка уже вызывала большие вопросы. Джервонта всячески показывал, что собирается перебить оппонента максимально легко. Поэтому ему даже не требуются полноценный лагерь и серьёзные нагрузки. Не совсем понятно, было ли заигрыванием с публикой состояние Танка на открытой тренировке перед поединком. Однако на неё он вышел заспанным, выглядел абсолютно потерянным. Говоря откровенно, Джервонта всю неделю демонстрировал отсутствие особенного уважения к сопернику и, что главное, к зрителям. За это и был наказан.