Уникальный боксер из Казахстана выиграл золото на малом ЧМ

В решающем поединке весовой категории до 67 килограммов он встречался с Зауром Гахрамановым из Азербайджана. Итогом трехраундового противостояния стала победа Сабырхана раздельным решением судей.
Ранее свои финалы у мужчин проиграли казахстанцы Тимур Кабдешов (54 кг), Даниял Сабит (51 кг) и Серик Темиржанов (60 кг). При этом Казахстан без боя выиграл два золота, а судьба еще одной высшей медали решилась в дерби с участием первого номера сборной.
У девушек Казахстан проиграл пять финалов, а в шестом судьба золота решилась также в дерби.
Торехан — младший брат Махмуда Сабырхана, которого за технику и изящество на ринге прозвали «Казахским Ломаченко».
Торехан Сабырхан вошел в историю как первый боксер, четырежды ставший чемпионом Азии среди юниоров и молодежи.