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Уникальный боксер из Казахстана выиграл золото на малом ЧМ

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан выступил в финале международного турнира Кубок Странджа-2025 в Софии (Болгарии), также известном как малый чемпионат мира, передают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 67 килограммов он встречался с Зауром Гахрамановым из Азербайджана. Итогом трехраундового противостояния стала победа Сабырхана раздельным решением судей.

Ранее свои финалы у мужчин проиграли казахстанцы Тимур Кабдешов (54 кг), Даниял Сабит (51 кг) и Серик Темиржанов (60 кг). При этом Казахстан без боя выиграл два золота, а судьба еще одной высшей медали решилась в дерби с участием первого номера сборной.

У девушек Казахстан проиграл пять финалов, а в шестом судьба золота решилась также в дерби.

Торехан — младший брат Махмуда Сабырхана, которого за технику и изящество на ринге прозвали «Казахским Ломаченко».

Торехан Сабырхан вошел в историю как первый боксер, четырежды ставший чемпионом Азии среди юниоров и молодежи.