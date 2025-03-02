Уникальный боксер из Казахстана выиграл золото на малом ЧМ

Ранее свои финалы у мужчин проиграли казахстанцы Тимур Кабдешов (54 кг), Даниял Сабит (51 кг) и Серик Темиржанов (60 кг). При этом Казахстан без боя выиграл два золота, а судьба еще одной высшей медали решилась в дерби с участием первого номера сборной.