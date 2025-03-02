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Абылайхан Жусупов принес Казахстану пятое золото малого ЧМ по боксу

Лидер сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов провел финальный поединок на Кубке Странджа-2025 в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, передают Vesti.kz.

Источник: КФБ

В финале турнире в весовой категории до 71 килограмма Жусупов встречался с соотечественником Фарухом Токтасыновым. По итогам трех раундов судьи отдали победу Абылайхану, а вместе с ней и золото.

Ранее у мужчин золото выиграл Торехан Сабырхан (67 кг), еще два золота Казахстана завоевал без боев, а судьба еще одной высшей медали решилась в дерби с участием первого номера сборной.

При этом три казахстанца Тимур Кабдешов (54 кг), Даниял Сабит (51 кг) и Серик Темиржанов (60 кг) свои финалы проиграли.

У девушек Казахстан проиграл пять финалов, а в шестом судьба золота решилась также в дерби.