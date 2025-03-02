Абылайхан Жусупов принес Казахстану пятое золото малого ЧМ по боксу

В финале турнире в весовой категории до 71 килограмма Жусупов встречался с соотечественником Фарухом Токтасыновым. По итогам трех раундов судьи отдали победу Абылайхану, а вместе с ней и золото.
Ранее у мужчин золото выиграл Торехан Сабырхан (67 кг), еще два золота Казахстана завоевал без боев, а судьба еще одной высшей медали решилась в дерби с участием первого номера сборной.
При этом три казахстанца Тимур Кабдешов (54 кг), Даниял Сабит (51 кг) и Серик Темиржанов (60 кг) свои финалы проиграли.
У девушек Казахстан проиграл пять финалов, а в шестом судьба золота решилась также в дерби.