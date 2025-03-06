Менеджер Кличко: Владимир хочет драться за титул чемпиона мира

«Владимир — историческая фигура. Не хочется спекулировать на его имени, но, насколько я понимаю, он хочет драться за титул. Если кто-то и способен на это, так это Владимир. Каждый раз, когда я вижу его, он находится в потрясающей форме.



У него много великолепных вариантов. Реванши с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, бой с Дюбуа тоже отличный… Решение за Владимиром», — приводит слова Леффлера издание The Ring.