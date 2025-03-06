Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев проведет последний бой

Бывший чемпион мира WBO, WBA и IBF Сергей Ковалев проведет последний поединок в карьере 19 апреля в Челябинске, сообщает «Матч ТВ».
Соперником россиянина, которому перед боем исполнится 42 года, будет немец Артур Манн. Ковалев с Манном провели первую дуэль взглядов на церемонии взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA», который пройдет в Москве 7 марта.
Ковалев заявил, что «хочет порадовать публику».
«У меня в последние 4−5 лет редко происходили бои. Это негативно сказывалось на моем эмоциональном состоянии, подготовке. Я не знаю, как это назвать. Просто перегорел, как пацан», — сказал Ковалев.
Предыдущий бой Ковалев провел в мае 2024 года после двухлетнего перерыва. Он проиграл в Эр-Рияде представителю Швеции Робину Сафару решением судей.
Ковалев за карьеру одержал 35 побед, потерпел пять поражений и один бой завершил вничью.
В 2014-м журнал The Ring признал его боксером года — из россиян позднее этой награды был удостоен только Дмитрий Бивол (2022).