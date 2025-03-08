В Саудовской Аравии отказались от проведения боя Бивол — Бенавидес

«Я больше не заинтересован в поединке Бивол — Бенавидес и не буду участвовать в торгах. Думаю, Бивол знает, кто ему помог, а кто нет. Мой совет Биволу: не опаздывай, потому что каждый день что-то меняется», — цитирует Турки Аль аш‑Шейха The Ring.