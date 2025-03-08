В Саудовской Аравии отказались от проведения боя Бивол — Бенавидес

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх заявил, что больше не заинтересован в проведении поединка между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом на титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Дэвидом Бенавидесом.
Ранее WBC обязала Бивола провести защиту титула против Бенавидеса. Переговоры должны завершиться до 8 апреля.
«Я больше не заинтересован в поединке Бивол — Бенавидес и не буду участвовать в торгах. Думаю, Бивол знает, кто ему помог, а кто нет. Мой совет Биволу: не опаздывай, потому что каждый день что-то меняется», — цитирует Турки Аль аш‑Шейха The Ring.
В начале февраля Бенавидес победил кубинца Дэвида Морреля и стал обязательным претендентом на поединок против сильнейшего в реванше между российскими бойцами Артуром Бетербиевым и Биволом. 22 февраля Бивол в Эр-Рияде одержал победу над Бетербиевым решением большинства судей и завоевал принадлежавшие соотечественнику титулы WBC, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.
В послужном списке 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение. Бенавидесу 28 лет, он провел 30 боев в профессиональном боксе и одержал 30 побед.