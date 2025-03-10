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Менеджер Бивола опроверг информацию о проведении боя против Бенавидеса

По словам Вадима Корнилова, Дмитрий Бивол планирует провести третий поединок против Артура Бетербиева.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не рассматривает возможность проведения боя против американца Давида Бенавидеса. Об этом ТАСС заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Ранее обозреватель ESPN Knockout Джулиус Джулианис сообщил, что Бивол и Бенавидес практически договорились о проведении поединка летом. Всемирный боксерский совет (WBC) назначил Бенавидеса официальным претендентом на титул и постановил провести торги.

«Нет, таких обсуждений и планов не было. В планах — третий бой с Артуром Бетербиевым в Эр-Рияде в этом году», — сказал собеседник агентства.

Бенавидесу 28 лет. На его счету 30 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения. Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.

Бивол в феврале победил Бетербиева в реванше решением большинства судей. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.