Казахстанка с разгрома стартовала на ЧМ по боксу

В весовой категории до 60 килограммов ей противостояла София Легаки из Греции.
Первый раунд Виктория уверенно выиграла единогласным решением судей. Второй раунд Графеева также забрала без проблем. Итогом поединка стала победа Виктории единогласным решением судей.
В ¼ финала казахстанка сразится с победительницей пары Ти Май Нго (Вьетнам) — Ситора Турдибекова (Узбекистан).
Отметим, Графеева является чемпионкой Азии 2024 года.
Напомним, ранее казахстанка Алуа Балкибекова (до 50 кг) разгромила трехкратную чемпионку и вышла в ¼ финала ЧМ-2025 в Нише.
Напомним, что Казахстан был представлен на ЧМ во всех 12 весовых категориях.
В Нише призовые получат спортсменки, которые смогут попасть в топ-5 в своем весе. Минимальная сумма гонораров — 10 тысяч долларов (4,90 миллиона тенге).