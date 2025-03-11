Казахстан не пустили в четвертьфинал ЧМ-2025 по боксу

В весовой категории до 81 килограмма казахстанка противостояла Ван Сяомен из Китая. Поединок завершился победой китаянки единогласным решением судей. В ¼ финала китаянка 13 марта встретится с Элизабет Андиего из Кении.
Напомним, что Гульсая является чемпионкой Азии 2024 года.
Добавим, что ранее в ¼ финала от Казахстана вышли Алуа Балкибекова (50 кг), разгромившая Ясмин Мутаки из Марокко, Виктория Графеева (60 кг), победившая Софию Легаки из Греции, Аида Абикеева (63 кг), выигравшая Шуою Чжао из Китая, Жайна Шекербекова (54 кг), победившая мексиканку Ариадну Жанет Хиль Алонсо и Жасмин Кизатова (66 кг), не оставившая шансов Иванусе Перейре (Кабо-Верде).
Кроме того, ранее Казахстан понес первую потерю после поражения Аниты Адишевой (52 кг) от Эсмеральды Жасмин Патиньо Хуарес из Мексики.
Напомним, что Казахстан был представлен на ЧМ во всех 12 весовых категориях.
Добавим, в Нише призовые получат спортсменки, которые смогут попасть в топ-5 в своем весе. Минимальная сумма гонораров — 10 тысяч долларов (4,90 миллиона тенге).