Казахстан не пустили в четвертьфинал ЧМ-2025 по боксу

Добавим, что ранее в ¼ финала от Казахстана вышли Алуа Балкибекова (50 кг), разгромившая Ясмин Мутаки из Марокко, Виктория Графеева (60 кг), победившая Софию Легаки из Греции, Аида Абикеева (63 кг), выигравшая Шуою Чжао из Китая, Жайна Шекербекова (54 кг), победившая мексиканку Ариадну Жанет Хиль Алонсо и Жасмин Кизатова (66 кг), не оставившая шансов Иванусе Перейре (Кабо-Верде).