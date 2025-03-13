Даня Милохин жестко готовился к предстоящему бою: «Синяки, головокружение, тошнота — все прошел»

«Я тренировался до первого боя всего лишь три месяца. Сейчас от него до следующего, 15 марта, прошел год и три месяца. Я кардинально изменился. У меня было очень много спарринг-партнеров — разных, чемпионов России, других чемпионов. Я был в разных странах — Казахстане, Молдове, Таиланде, там спарринговался жестко. Челюсть болела, синяки, головокружение, тошнота — все это прошел. Если бы я сейчас дрался с собой в том первом бою, то я бы себя того уничтожил», — заявил Милохин в интервью «Чемпионату».