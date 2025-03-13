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Данияр Елеусинов заключил контракт с президентом UFC

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов заключил соглашение с промоушеном Даны Уайта, передают Vesti.kz. Соответствующий пост у себя в соцсетях опубликовал All Stars Boxing.

Источник: AP 2024

«Данияр Елеусинов — первый казахстанец в новом боксерском промоушене Даны Уайта», — говорится в сообщении от промоутерской компании All Stars Boxing.

Напомним, ранее суперинвестор бокса Турки Аль аш-Шейх объявил о создании элитной лиги TKO Boxing, в которой ему будет помогать президент UFC Дана Уайт. Как известно, Турки Аль аш-Шейх отвечает за проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Елеусинов должен был выступить 28 февраля в Астане, но его поединок был отменен, за что он извинился.