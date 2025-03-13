Данияр Елеусинов заключил контракт с президентом UFC

Напомним, ранее суперинвестор бокса Турки Аль аш-Шейх объявил о создании элитной лиги TKO Boxing, в которой ему будет помогать президент UFC Дана Уайт. Как известно, Турки Аль аш-Шейх отвечает за проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.