Данияр Елеусинов заключил контракт с президентом UFC

«Данияр Елеусинов — первый казахстанец в новом боксерском промоушене Даны Уайта», — говорится в сообщении от промоутерской компании All Stars Boxing.
Напомним, ранее суперинвестор бокса Турки Аль аш-Шейх объявил о создании элитной лиги TKO Boxing, в которой ему будет помогать президент UFC Дана Уайт. Как известно, Турки Аль аш-Шейх отвечает за проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Елеусинов должен был выступить 28 февраля в Астане, но его поединок был отменен, за что он извинился.