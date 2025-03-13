А кто после Бивола и Бетербиева? Кажется, у нас не будет нового поколения суперзвёзд

Во втором тяжёлом весе ситуация интереснее. Но нужно понимать, что дивизион появился совсем недавно, пока только обретает признание. Поэтому и рейтингов всего два. У WBC в списке оказался Умар Саламов (29−2, 21 KO), который идёт девятым. 30-летний россиянин после поражения от Дмитрия Бивола успел одержать две победы. Но с тонусом выступлений у него огромные проблемы. За последние три года Умар вышел в ринг всего лишь дважды. По версии WBA у России четверо — Муслим Гаджимагомедов (6−0, 3 KO), Евгений Романов (19−1, 12 KO), Георгий Юновидов (10−1, 6 KO) и Марк Петровский (7−0, 5 KO). И тут дела действительно идут намного перспективнее. Муслим — чемпион, который успешно защищает свой пояс. Большие горизонты открываются перед 26-летним Марком Петровским. Смущает только одно. Дивизион пока не получил окончательного признания, находится в подвешенном состоянии. А ещё россиянам нужны более серьёзные испытания. Даже чемпион пока не сталкивался с оппозицией топ-уровня.