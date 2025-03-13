А кто после Бивола и Бетербиева? Кажется, у нас не будет нового поколения суперзвёзд

Российский бокс переживает очень спорные времена. Конечно, все радуются успехам Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Они успели провести два поединка за звание абсолютного чемпиона мира, доказали своё безусловное превосходство в дивизионе. Но при этом возникает справедливый вопрос: «А кто, кроме?» И начинаются мучительные размышления относительно того, чья же фамилия может прийти на ум. Талантливых парней и боксёров с приличным рекордом — много. Но пока не особенно верится, что кто-то замахнётся на абсолют или абсолютную доминацию в своей весовой категории. А действующие рейтинги особенного оптимизма не внушают.
Исторически россияне очень хорошо выступали в супертяжёлом весе. Но в последнее время ситуация изменилась. В рейтингах лишь один наш представитель — Мурат Гассиев (31−2, 24 KO). Однако назвать его положение устойчивым сложно. По версии WBA россиянин — восьмой, по версии WBO — 11-й. Это совершенно точно не те показатели, которые позволяют говорить о нахождении в титульной гонке. Кроме того, поражение от Отто Валлина довольно сильно ударило по положению Мурата. Теперь Гассиеву предстоит сделать ещё несколько шажков, чтобы замахиваться на потенциальный статус претендента. А за спиной у Мурата — никого.
Во втором тяжёлом весе ситуация интереснее. Но нужно понимать, что дивизион появился совсем недавно, пока только обретает признание. Поэтому и рейтингов всего два. У WBC в списке оказался Умар Саламов (29−2, 21 KO), который идёт девятым. 30-летний россиянин после поражения от Дмитрия Бивола успел одержать две победы. Но с тонусом выступлений у него огромные проблемы. За последние три года Умар вышел в ринг всего лишь дважды. По версии WBA у России четверо — Муслим Гаджимагомедов (6−0, 3 KO), Евгений Романов (19−1, 12 KO), Георгий Юновидов (10−1, 6 KO) и Марк Петровский (7−0, 5 KO). И тут дела действительно идут намного перспективнее. Муслим — чемпион, который успешно защищает свой пояс. Большие горизонты открываются перед 26-летним Марком Петровским. Смущает только одно. Дивизион пока не получил окончательного признания, находится в подвешенном состоянии. А ещё россиянам нужны более серьёзные испытания. Даже чемпион пока не сталкивался с оппозицией топ-уровня.
В тяжёлом весе также значится Саламов. Причём редкие выступления не помешали ему забраться довольно высоко. У WBA он седьмой, у IBF — пятый, у WBO — девятый. Но слишком уж сложной выглядит дорожка к титулам в каждой из версий. А ещё попытки подняться выше предпринимают Алексей Папин (18−1, 17 KO) и Алексей Егоров (12−2, 8 KO). Оба имеют неплохой профессиональный рекорд. Вот только Папину уже 37 лет, Егорову — 33. И сложно говорить, что в такой ситуации у парней всё впереди. Если в ближайшее время не совершить серьёзнейший рывок, о чемпионских амбициях можно будет позабыть.
Полутяжёлый вес — королевский для России. Бивол и Бетербиев застолбили за собой строчки на вершине. А ещё набирают обороты Имам Хатаев (9−0, 9 KO), Шарабутдин Атаев (7−0, 5 KO), Али Измайлов (13−0, 9 KO) и Василий Войцеховский (13−0, 7 KO). И вот тут, хочется верить, наши способны доминировать всерьёз и надолго. Все — молодые парни с запредельным потенциалом. Каждый закладывается на нокаут. А главное, боксёры уже сейчас проходят неплохие испытания, не стоят на месте. Поэтому именно представители этого веса могут стать для России самыми успешными. Главное, чтобы парни обязательно продолжали прогрессировать.
Во втором среднем весе дела уже скромнее. Там Владимир Шишкин (16−1, 10 KO), Павел Силягин (15−0−1, 7 KO) и Асламбек Идигов (26−1, 9 KO). У парней очень неплохие перспективы. Особенно высоко успел забраться Шишкин, который идёт вторым по версии IBF. Правда, в последнем поединке он сражался за вакантный титул чемпиона мира и уступил. Но шансы на реванш сохраняются, поэтому в ближайшее время Владимир способен дотянуться до пояса. А вот остальные расположились в рейтинге намного ниже. Поэтому о скорых громких боях рассуждать пока рано. Однако в будущем на серьёзные достижения вполне можно рассчитывать.
В среднем весе наших двое — Глеб Бакши (5−0, 3 KO) и Вадим Туков (15−0, 6 KO). И расположились они пока довольно низко. Бакши — 11-й по версии WBA. Туков — девятый — у WBA и 11-й — у IBF. С одной стороны, оба пока идут непобеждёнными, выступают достаточно уверенно. С другой — пока парни не особенно отошли от любительского бокса, только привыкают к реалиям профессионального. Получится ли полностью адаптироваться — большой вопрос. И от него напрямую зависит будущее парней.
Первый средний вес — и снова перспективы. Тут уже более ощутимые. Бахрам Муртазалиев (23−0, 17 KO) только что размолотил Тима Цзю и громко заявил о себе. Жаль, что пока он только в рейтинге IBF, пусть и в статусе чемпиона. Но теперь совершенно точно его фигуру будут рассматривать более пристально. Кроме того, в рейтингах оказались Магомед Курбанов (26−1, 14 KO) и Павел Сосулин (10−0, 5 KO). И ситуация у них разная. Первый был в непосредственной близости от громких боёв, но потерпел поражение и теперь вряд ли сможет быстро вернуться в чемпионскую гонку. А второго все главные испытания ещё ждут впереди.
А дальше можно посмотреть на всех короткой строкой. В самых лёгких весах наших очень мало. Считаем по пальцам: Виталий Петряков (14−0, 11 KO), Вадим Мусаев (11−0, 7 KO), Харитон Агрба (14−0, 9 KO), Заур Абдуллаев (20−1, 12 KO), Элнур Самедов (19−1, 8 KO), Мухаммад Шехов (15−0−1, 4 KO) и Альберт Батыргазиев (12−0, 8 KO). И вот тут — главная коллизия. Конечно, статистика впечатляет. Но все эти рекорды были набиты с довольно проходной оппозицией. А вот первые встречи с топами оборачиваются провалами. Тот же Батыргазиев с огромным трудом одолел Нери Круза Ромеро. При этом дважды побывал в нокдауне!
На огромные проблемы российских бойцов указывает и известный боксёр Максим Бабанин: «Бахрам Муртазалиев — красавец. У него школа, которая прошла серьёзные испытания. Я знал, что он победит Тима Цзю. А вот остальные парни… Взять того же Курбанова, Батыргазиева. Особенно последний бой Альберта. Да, красавец, сила воли, преодоление. Но какой бой с Джервонтой, вы о чём вообще? Это смешно. Уровень перворазрядника и международника. Знаю Альберта, хорошо к нему отношусь. Однако нужно же смотреть правде в глаза. Батыргазиев выиграл последний бой. Но с такими соперниками так боксировать нельзя. Шансов против Джервонты — 0. Но история циклична. Сегодня — нет, завтра — есть. И какая-нибудь звёздочка обязательно выскочит».
К сожалению, российский бокс действительно находится в непростом положении. Есть топовые бойцы, которые показывают себя просто феноменально. Однако совсем скоро Бивол и Бетербиев повесят перчатки на гвоздь. И очень хочется, чтобы появились молодые таланты, которые займут их места. Иначе российский бокс может на долгое время откатиться на международные задворки.
Сергей Сорокин