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Белоруска Данильчик вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Данильчик стала полуфиналисткой чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в сербском Нише, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наша спортсменка вошла в четверку лучших в весовой категории до 70 килограммов. В первом раунде Данильчик победила Самкелисиве Нкубе из ЮАР, а в четвертьфинале была сильнее Нгок Хоанг из Вьетнама. За выход в финал Арина в пятницу поспорит с россиянкой Еленой Гапешиной. Белоруска гарантировала себе минимум бронзовую медаль, поскольку бои за третьи места на турнире не проводятся.