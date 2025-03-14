Наша спортсменка вошла в четверку лучших в весовой категории до 70 килограммов. В первом раунде Данильчик победила Самкелисиве Нкубе из ЮАР, а в четвертьфинале была сильнее Нгок Хоанг из Вьетнама. За выход в финал Арина в пятницу поспорит с россиянкой Еленой Гапешиной. Белоруска гарантировала себе минимум бронзовую медаль, поскольку бои за третьи места на турнире не проводятся.
Белоруска Данильчик вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Данильчик стала полуфиналисткой чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в сербском Нише, сообщает корреспондент БЕЛТА.