Дуэль с Узбекистаном, сенсация и второй нокаут Кызайбай: как Казахстан сражался за медали ЧМ

Нокаут Кызайбай и неожиданные поражения
Лидер сборной Казахстана Назым Кызайбай вновь продемонстрировала свою мощь, нокаутировав венесуэлку Тайонис Седеньо Рохас в третьем раунде. Это уже второй нокаут Кызайбай на этом турнире.
Однако не обошлось без разочарований. Чемпионка Азии Карина Ибрагимова сенсационно уступила китаянке Цай Ян, что стало неожиданностью для наших болельщиков. Еще одним болезненным поражением стало выступление Жасмин Кизатовой, которая проиграла нокаутом этнической казашке из России Альбине Молдажановой.
Яркая победа Графеевой
Один из самых зрелищных боев состоялся между представительницами Казахстана и Узбекистана. Виктория Графеева уверенно разобралась с Ситорой Турдибековой, одержав убедительную победу и обеспечив себе место в полуфинале.
Результаты боев Казахстана в ¼ финала:
48 кг: Назым Кызайбай — Тайонис Седеньо Рохас (Венесуэла) — Кызайбай выиграла нокаутом в 3-м раунде;
50 кг: Алуа Балкибекова — Айсен Ташкин (Турция) — 5:0;
54 кг: Жайна Шекербекова — Сара Чиркович (Сербия) — 3:4;
57 кг: Карина Ибрагимова — Цай Ян (Китай) — 1:4;
60 кг: Виктория Графеева — Ситора Турдибекова (Узбекистан) — 5:0;
63 кг: Аида Абикеева — Эсманур Лок (Турция) — 5:0;
66 кг: Жасмин Кизатова — Альбина Молдажанова (Россия) — Кизатова проиграла нокаутом в 3-м раунде;
70 кг: Наталья Богданова — Милена Матович (Сербия) — 4:3;
75 кг: Надежда Рябец — Николина Гайич (Сербия) — 1:4;
+81 кг: Елдана Талипова — Сара Милькович (Сербия) — 5:2.
Добавим, что 14 марта пройдут полуфиналы, а финальные поединки намечены на 16-е число.