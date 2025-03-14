Дуэль с Узбекистаном, сенсация и второй нокаут Кызайбай: как Казахстан сражался за медали ЧМ

На женском чемпионате мира-2025 по боксу, проходящем в Нише (Сербия), состоялись четвертьфинальные поединки с участием десяти казахстанок. По их итогам шесть представительниц национальной команды вышли в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовые медали. Остальные казахстанки, к сожалению, завершили выступления без наград, передают Vesti.kz.