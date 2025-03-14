Баходир Джалолов рассказал о бое в Казахстане

«Это было долгое ожидание, и я с нетерпением жду своего профессионального возвращения в Астане. Цель остается прежней. Я хочу заявить о себе и продолжить восхождение по рейтингу. Это важный шаг в моей карьере, и я упорно тренируюсь, чтобы подарить болельщикам нокаут», — цитирует Баходира Boxingscene.com.