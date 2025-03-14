Баходир Джалолов рассказал о бое в Казахстане

30-летний Джалолов не дрался на профи-ринге с ноября 2023 года, когда он за 70 секунд победил южноафриканца Криса Томпсона (14−6−1, 7 КО) и довел свой рекорд до 14−0 (14 КО). Он вернется в запланированном 10-раундовом поединке против соперника, имя которого еще не определено.
«Это было долгое ожидание, и я с нетерпением жду своего профессионального возвращения в Астане. Цель остается прежней. Я хочу заявить о себе и продолжить восхождение по рейтингу. Это важный шаг в моей карьере, и я упорно тренируюсь, чтобы подарить болельщикам нокаут», — цитирует Баходира Boxingscene.com.
Главным событием предстоящего ивента станет поединок чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16−0, 11 КО) против претендента из Франции Анауэля Нгамиссенге (14−0, 9 KO).
В соглавном событии казахстанец Султан Заурбек (19−0, 13 KO) по прозвищу «Казахский король нокаутов» встретится с экс-претендентом на титул чемпиона мира Азингой Фузиле (18−2, 12 KO) из Южной Африки.