Белоруска Данильчик выиграла бронзу чемпионата мира по боксу

На чемпионате мира по боксу 2023 года в Индии в активе нашей команды также была одна бронза — тогда в четверку лучших в весе до 52 кг вошла Юлия Апанасович. В этом году белоруска выбыла из борьбы уже в одной восьмой финала, проиграв Анне Аэдме из России. Также выступления после первого же боя завершили наши Марина Мулярчик (до 57 кг), Алла Ивашкевич (до 63 кг), Алина Вебер (до 75 кг) и Виктория Кебикова (до 81 кг).