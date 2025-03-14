Белоруска Данильчик выиграла бронзу чемпионата мира по боксу

Белоруска стала призером в весовой категории до 70 кг. В первом раунде Данильчик победила Самкелисиве Нкубе из ЮАР, в четвертьфинале была сильнее Нгок Хоанг из Вьетнама, но в полуфинальном бою не справилась с россиянкой Еленой Гапешиной. Арина стала обладательницей бронзовой награды, поскольку поединки за третьи места на турнире не проводятся. В прошлом году Данильчик поднялась на третью ступень пьедестала на континентальном форуме в Белграде.
На чемпионате мира по боксу 2023 года в Индии в активе нашей команды также была одна бронза — тогда в четверку лучших в весе до 52 кг вошла Юлия Апанасович. В этом году белоруска выбыла из борьбы уже в одной восьмой финала, проиграв Анне Аэдме из России. Также выступления после первого же боя завершили наши Марина Мулярчик (до 57 кг), Алла Ивашкевич (до 63 кг), Алина Вебер (до 75 кг) и Виктория Кебикова (до 81 кг).