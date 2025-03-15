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Великолепная пятерка и бронза. Кто из Казахстана вышел в финал ЧМ по боксу

На проходящем в сербском городе Ниш женском чемпионате мира-2025 по боксу определились финалистки турнира, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Сборная Казахстана была представлена шестью спортсменками, и пятеро из них сумели пробиться в решающий этап. Единственной, кто остановился в шаге от финала, стала Наталья Богданова — в напряженном поединке она уступила ирландке Лизе Эдель О’Рурк, завоевав бронзовую медаль.

Лидер команды Назым Кызайбай впервые на турнире не смогла завершить бой досрочно, хотя в предыдущих двух встречах победила нокаутом. Тем не менее, она уверенно одолела Хон Кен Рен из КНДР, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

С убедительными победами в финал также вышли Алуа Балкибекова и Аида Абикеева, которые справились со своими соперницами — Ан Кум Бел из КНДР и россиянкой Еленой Бабичевой соответственно.

Результаты ½ финала с участием Казахстана:

  • 48 кг. Назым Кызайбай — Хон Кен Рен (КНДР) — 4:1;
  • 50 кг. Алуа Балкибекова — Ан Кум Бел (КНДР) — 5:0;
  • 60 кг. Виктория Графеева — Наталья Шадрина (Сербия) — 4:1;
  • 63 кг. Аида Абикеева — Елена Бабичева (Россия) — 5:0;
  • 70 кг. Наталья Богданова — Лиза Эдель О’Рурк (Ирландия) — 3:4;
  • + 81 кг. Елдана Талипова — Дарья Сазонова (Молдова) — 5:0.

Напомним, что финальные бои состоятся 16 марта.