Великолепная пятерка и бронза. Кто из Казахстана вышел в финал ЧМ по боксу

Сборная Казахстана была представлена шестью спортсменками, и пятеро из них сумели пробиться в решающий этап. Единственной, кто остановился в шаге от финала, стала Наталья Богданова — в напряженном поединке она уступила ирландке Лизе Эдель О’Рурк, завоевав бронзовую медаль.