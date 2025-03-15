Гонорары — порежут, а «тихих» будут мариновать? Почему Дана Уайт может провалиться в боксе

Дана также раскрывал мысль, объясняя, что именно ему не нравится: (не)прозрачность рейтингов, слишком много чемпионов и весовых категорий, нехватка конкурентных боёв и нежелание промоутеров договариваться. Зато когда в дело вступил Турки Аль аш-Шейх, то Уайт оценил порыв саудовца: «Когда вы посмотрите на то, что сделал Турки Аль аш-Шейх, то поймёте, что потребовались деньги Саудовской Аравии, чтобы провести бои, о которых вы никогда не думали и только мечтали. Это первый человек, который снова инвестирует в бокс. Все остальные лишь забирают с этого деньги, не вкладываясь вновь. Это похоже на распродажу каждый раз, когда промоутеры устраивают какое-то мероприятие. “Давайте возьмём как можно больше денег и сбежим”. А Турки на самом деле реинвестирует в спорт, и мне это интересно».