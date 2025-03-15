Казахстан сотворил историю на ЧМ-2025 по боксу

От Казахстана в финале выступят пять спортсменок.
"Впервые в истории женского бокса — сразу 5 казахстанок в финале!
Есть несколько символов о которых стоит сказать перед главными битвами:
Назым Кызайбай — спустя 9 лет снова будет биться за золотую медаль. И в ее и в наших мечтах, чтобы она стала трехкратной чемпионкой мира. Такого у нас еще не было ни в женском, ни в мужском боксе…
Алуа Балкибекова — пришло время для полного комплекта. Ранее были серебро и бронза.
Аида Абикеева — это точно ее время. Недавно она выиграла чемпионат Азии, теперь надо покорить весь мир.
Виктория Графеева и Елдана Талипова — две самые яркие и топовые дебютантки чемпионата мира в Сербии. Таких как они — нет ни в одной сборной мира…", — пишет КФБ.
Напомним, что финальные поединки пройдут завтра, 16 марта.
На ринг выйдут: Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг) и Елдана Талипова (свыше 81 кг).
Еще одна казахстанка Наталья Богданова (75 кг) проиграла в полуфинале и удостоилась бронзы.
Отметим, что на чемпионате мира команда Казахстана была представлена во всех 12 весовых категориях.
Добавим, что чемпионы турнира получат 100 тысяч долларов, серебряные призеры — 50 тысяч долларов, а обладатели бронзовых наград — 25 тысяч долларов.
Боксерам, занявшим 4−5 места, положены по 10 тысяч долларов.