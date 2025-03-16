Рой Джонс считает, что в скандале с Хелиф виноваты Бах и МОК

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах виноват в скандале с алжирской спортсменкой Иман Хелиф. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший.
Ранее Бах в интервью агентству Reuters заявил, что гендерный скандал вокруг Хелиф и другой олимпийской чемпионки Линь Юйтин (Тайвань) возник по вине России.
«Это вина МОК и Баха. Эта ситуация все еще не расследована, у нас нет объяснений. Бах не только поставил бокс на Олимпиаде под угрозу, при нем возник этот скандал, который наносит вред», — сказал Джонс.
Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. После завершения Игр в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.
Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Руководство IBA также оспорило в суде действия МОК, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.