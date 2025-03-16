Разгром принес Казахстану третье золото на ЧМ-2025 по боксу

В финале весовой категории до 63 килограммов она победила Тананью Сомнуек из Таиланда — 5:0. Этот триумф стал продолжением ее успеха после победы на чемпионате Азии-2024.
Сегодня, 16 марта, также медали высшей пробы выиграли другие казахстанки: Назым Кызайбай (до 48 кг) и Алуа Балкибекова (до 50 кг). При этом Виктория Графеева (до 60 кг) стала серебряной призеркой.
Напомним, что для Кызайбай это историческое золото, с чем ее поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. А еще ранее федерация бокса России отреагировала на поражение от Назым.
Казахстан «лишили» двух золотых медалей на чемпионате мира по боксу.