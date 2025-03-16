Разгром принес Казахстану третье золото на ЧМ-2025 по боксу

Напомним, что для Кызайбай это историческое золото, с чем ее поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. А еще ранее федерация бокса России отреагировала на поражение от Назым.

Казахстан «лишили» двух золотых медалей на чемпионате мира по боксу.