Жительница Краснодара стала чемпионкой мира по боксу среди женщин.

Ранее мы писали, боксер из Краснодара завоевал золото на первенстве Европы. Турнир состоялся в Боснии и Герцеговине в городе Баня-Лука. Кроме Руслана Аветисяна, в сборную РФ вошли еще четыре кубанских спортсмена. Руслан выступал в весовой категории 46 кг. В полуфинале он не отдал ин одного очка соперникам и одержал победу.