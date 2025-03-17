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Жительница Краснодара стала чемпионкой мира по боксу среди женщин

Краснодарка Нуне Асатрян стала чемпионкой мира по боксу.

Жительница Краснодара стала чемпионкой мира по боксу среди женщин.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Евгений Наумов.

Спортивные соревнования прошли в сербском городе Ниш. Нуне Асатрян из Краснодара смогла одержать победу в финальном бою над соперницей их Казахстана.

«Это не первый титул Нуне. Она многократный победитель и призер международных и всероссийских соревнований, мастер спорта международного класса. Поздравляю с новой большой победой!», — сказал Евгений Наумов.

Ранее мы писали, боксер из Краснодара завоевал золото на первенстве Европы. Турнир состоялся в Боснии и Герцеговине в городе Баня-Лука. Кроме Руслана Аветисяна, в сборную РФ вошли еще четыре кубанских спортсмена. Руслан выступал в весовой категории 46 кг. В полуфинале он не отдал ин одного очка соперникам и одержал победу.