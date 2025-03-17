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Головкин уделал IBA. МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде-2028

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение включить бокс в число олимпийских дисциплин на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на «Чемпионат».

Источник: Reuters

Об этом официально заявил президент МОК Томас Бах.

Однако организовывать олимпийский турнир теперь будет World Boxing — альтернативная федерация, созданная в 2023 году. Это произошло на фоне напряженной ситуации вокруг Международной боксерской ассоциации (IBA), которую с 2020 года возглавляет Умар Кремлев.

Ранее Кремлев резко высказался в адрес главы МОК после решения о допуске российских атлетов на Олимпиаду-2026 только в нейтральном статусе. Теперь же ситуация накаляется еще сильнее, ведь IBA фактически отстранили от Олимпиады.

Отметим, что прославленный казахстанский боксер и президент НОК РК Геннадий Головкин в 2024 году получил должность в World Boxing — он стал председателем Олимпийской комиссии организации, созданной в апреле 2023 года. Она была создана в качестве альтернативы IBA (Международная ассоциация бокса).

В ноябре 2024 года КФБ стала полноправным членом этой организации. Всего в World Boxing входят 84 национальные федерации.