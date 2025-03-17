Головкин уделал IBA. МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде-2028

Отметим, что прославленный казахстанский боксер и президент НОК РК Геннадий Головкин в 2024 году получил должность в World Boxing — он стал председателем Олимпийской комиссии организации, созданной в апреле 2023 года. Она была создана в качестве альтернативы IBA (Международная ассоциация бокса).