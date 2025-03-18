Усик заявил, что проведет два боя перед завершением карьеры

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го — абсолютным чемпионом, после чего перешел в супертяжелый дивизион.