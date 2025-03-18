Канело повторяет самую глупую ошибку в боксе. На этом обжигались даже легенды

Конечно, Скалл от таких разговоров лучше себя не чувствует, и ему приходится отбиваться банальными и стандартными фразами: «Всё это очень неуважительно. Как чемпион мира я заслуживаю уважения. Это неуважительно по отношению ко мне — говорить о бое с Кроуфордом, не дожидаясь результата нашего боя 3 мая. Но для меня это не новость. Все говорят об этом. Так вот я собираюсь удивить мир в этот момент. Я твёрдо уверен в том, что хочу сделать. 3 мая я покажу свои таланты и всех заткну, вот увидите. Я полагаюсь на свои навыки и готов дать фанатам отличный бой, которого они заслуживают».