За Бетербиева обидно. Великого ветерана списывают слишком рано

Некоторые даже считают, что трилогия и вовсе Артуру не нужна. Мол, лучше бы Бетербиеву посмотреть в сторону крузервейта или же вовсе задуматься о пенсии, потому что совершить такую же работу над ошибками, как это сделал Бивол, Артур уже не сумеет — перестроиться в его возрасте крайне сложно. И в такие моменты за Бетербиева становится обидно. Да, Артур — не молодой парень, ему уже 40 лет. Но это не помешало ему перемолоть Дмитрия в первом поединке, работая в каком-то нереальном темпе все 12 раундов. У Бетербиева и его команды будет время осмыслить то, что произошло во втором поединке, детально разобрать ошибки и, как любят говорить многие, вернуться сильнее.