Чемпионка мира по боксу отказалась от Казахстана ради России

В сербском Нише Меденова в финале чемпионата мира победила бронзового призера чемпионата Европы‑2024 и двукратную чемпионку Европы до 23 лет Исильдар Бусру из Турции и завоевала золотую медаль в весе до 81 кг.
«Я больше всего на свете мечтала стать чемпионкой мира. И не ради денежного сертификата. Это была просто моя мечта — стоять на пьедестале и петь гимн РФ. Я сама — казашка. Мне многие из Казахстана пишут: “Возвращайся на родину”. Но моя родина — это Россия. Я родилась и выросла здесь», — сказал Меденова в эфире «Матч ТВ».
Победители чемпионата мира получают по 100 тысяч долларов, серебряные призеры — 50 тысяч долларов, бронзовые — 25 тысяч.
Напомним, что Казахстан с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью занял второе место в командном зачете на ЧМ. Первое досталось России, а третье — Турции. Узбекистан же стал лишь десятым, завоевав четыре награды (одно серебро и три бронзы).