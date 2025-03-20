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Чемпионка мира по боксу отказалась от Казахстана ради другой страны

Российская боксерша Салтанат Меденова заявила, что победа на чемпионате мира в Сербии стала исполнением ее мечты и объяснила, почему будучи казашкой выступает за РФ, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В сербском Нише Меденова в финале чемпионата мира победила бронзового призера чемпионата Европы‑2024 и двукратную чемпионку Европы до 23 лет Исильдар Бусру из Турции и завоевала золотую медаль в весе до 81 кг.

«Я больше всего на свете мечтала стать чемпионкой мира. И не ради денежного сертификата. Это была просто моя мечта — стоять на пьедестале и петь гимн РФ. Я сама — казашка. Мне многие из Казахстана пишут: “Возвращайся на родину”. Но моя родина — это Россия. Я родилась и выросла здесь», — сказал Меденова в эфире «Матч ТВ».

Победители чемпионата мира получают по 100 тысяч долларов, серебряные призеры — 50 тысяч долларов, бронзовые — 25 тысяч.

Напомним, что Казахстан с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью занял второе место в командном зачете на ЧМ. Первое досталось России, а третье — Турции. Узбекистан же стал лишь десятым, завоевав четыре награды (одно серебро и три бронзы).