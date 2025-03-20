Чемпионка мира по боксу отказалась от Казахстана ради другой страны

«Я больше всего на свете мечтала стать чемпионкой мира. И не ради денежного сертификата. Это была просто моя мечта — стоять на пьедестале и петь гимн РФ. Я сама — казашка. Мне многие из Казахстана пишут: “Возвращайся на родину”. Но моя родина — это Россия. Я родилась и выросла здесь», — сказал Меденова в эфире «Матч ТВ».