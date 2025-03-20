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Алимханулы получит топ-соперника? В IBF назвали имена

Международная боксерская федерация (IBF) определила претендентов на пояс в среднем весе, которым на данный момент владеет казахстанец Жанибек Алимханулы (16−0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Источник: Top Rank

За звание следующего соперника чемпиона подерутся итальянец Этиноза Олиха (21−0, 9 KO) и американец Остин Уильямс (18−1, 12 KO). Обеим сторонам и их командам дали время до 3 апреля, чтобы достичь соглашения, иначе санкционирующий орган назначит процедуру промоутерских торгов.

Если бой состоится, победитель станет обязательным претендентом по версии IBF. В настоящее время пояс IBF, а также титул WBO принадлежат непобежденному Алимханулы. Согласно официальному письму федерации, полученному BoxingScene, Олиха и Уильямс являются двумя наиболее высоко рейтинговыми доступными средневесами.

На данный момент итальянец занимает вторую строчку в рейтинге организации, а американец — девятую.

Алимханулы, в свою очередь, прежде чем встретится с победителем пары, нужно защитить титулы в бою против француза Анауэля Нгамиссенге (14−0, 9 КО). Поединок состоится 5 апреля в Астане.