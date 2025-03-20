Алимханулы получит топ-соперника? В IBF назвали имена

Если бой состоится, победитель станет обязательным претендентом по версии IBF. В настоящее время пояс IBF, а также титул WBO принадлежат непобежденному Алимханулы. Согласно официальному письму федерации, полученному BoxingScene, Олиха и Уильямс являются двумя наиболее высоко рейтинговыми доступными средневесами.