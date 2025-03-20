Алимханулы получит топ-соперника? В IBF назвали имена

За звание следующего соперника чемпиона подерутся итальянец Этиноза Олиха (21−0, 9 KO) и американец Остин Уильямс (18−1, 12 KO). Обеим сторонам и их командам дали время до 3 апреля, чтобы достичь соглашения, иначе санкционирующий орган назначит процедуру промоутерских торгов.
Если бой состоится, победитель станет обязательным претендентом по версии IBF. В настоящее время пояс IBF, а также титул WBO принадлежат непобежденному Алимханулы. Согласно официальному письму федерации, полученному BoxingScene, Олиха и Уильямс являются двумя наиболее высоко рейтинговыми доступными средневесами.
На данный момент итальянец занимает вторую строчку в рейтинге организации, а американец — девятую.
Алимханулы, в свою очередь, прежде чем встретится с победителем пары, нужно защитить титулы в бою против француза Анауэля Нгамиссенге (14−0, 9 КО). Поединок состоится 5 апреля в Астане.