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Райан Гарсия: я пил каждый день, даже в день боя

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия признался, что страдал от алкогольной зависимости на фоне депрессии.

Источник: Getty Images

«Я очень удивлён, что сейчас нахожусь здесь. Я пил каждый день. Даже в день боя. Я пытался справиться с тем, что происходило внутри, боролся с психологическими проблемами. Поворотным моментом стало осознание того, что я испортил свою жизнь», — сказал Гарсия в эфире подкаста Ring Champs.

Гарсия свой последний бой провёл в апреле 2024 года. Тогда он победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни судейским решением, но позднее результат этого поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.