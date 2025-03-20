Райан Гарсия: я пил каждый день, даже в день боя

«Я очень удивлён, что сейчас нахожусь здесь. Я пил каждый день. Даже в день боя. Я пытался справиться с тем, что происходило внутри, боролся с психологическими проблемами. Поворотным моментом стало осознание того, что я испортил свою жизнь», — сказал Гарсия в эфире подкаста Ring Champs.