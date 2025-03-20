«Считал, что вынесу Бахрама за два раунда». Цзю переосмыслил ошибки и возрождает карьеру

Недооценка соперника — самая большая проблема. Кажется, что ровно то же случилось и в поединке с Фундорой. Там Цзю не уделил должного внимания габаритам Себастьяна. И именно это привело к столкновению, завершившемуся рассечением. А ещё иногда Тим не сможет сдержаться, бросается вперёд слишком рано. И даже не пытается распределить силы на всю долгую дистанцию боя, в чём признаётся сам: «Я полностью сосредоточен и готов выложиться на максимум. Оглядываясь на свой последний бой, я понимаю, что это была просто маленькая ошибка. Если бы это длилось шесть, семь, восемь раундов — кто знает, что бы произошло в итоге? Для меня главное — не совершать эту ошибку снова. Бокс — это игра дюймов, и она заключается в минимизации этих ошибок и получении преимущества».