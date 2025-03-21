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Чемпионка мира по боксу ответила на хейт из Казахстана после громкого заявления

Российская боксерша Салтанат Меденова прокомментировала волну негативных комментариев в свой адрес, после слов о ее национальности и родине, передают Vesti.kz.

Источник: IBA

Меденова является этнической казашкой, но родилась в России и выступает за РФ. После завоевания золотой медали на ЧМ в Сербии, Салтанат заявила, что ее родина Россия и она связывает себя с этой страной.

«Из-за того, что я сказала в интервью “моя родина Россия”, и пела гимн России, новостные паблики Казахстана выкладывают такое. В комментариях в инстаграме под моими постами мне пишут и в запросах (ты русская, предала родину и т. п.). Есть конечно и хорошие комментарии. Русские, которые родились в Казахстане и выступают за Казахстан, не говорят же “моя Родина Россия”, так и я. Поймите меня правильно», — написала Меденова.

В сербском Нише Меденова в финале чемпионата мира победила бронзового призера чемпионата Европы‑2024 и двукратную чемпионку Европы до 23 лет Исильдар Бусру из Турции и завоевала золотую медаль в весе до 81 кг.

Напомним, что Казахстан с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью занял второе место в командном зачете на ЧМ. Первое досталось России, а третье — Турции. Узбекистан же стал лишь десятым, завоевав четыре награды (одно серебро и три бронзы).