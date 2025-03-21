Чемпионка мира по боксу ответила на хейт из Казахстана после громкого заявления

«Из-за того, что я сказала в интервью “моя родина Россия”, и пела гимн России, новостные паблики Казахстана выкладывают такое. В комментариях в инстаграме под моими постами мне пишут и в запросах (ты русская, предала родину и т. п. ). Есть конечно и хорошие комментарии. Русские, которые родились в Казахстане и выступают за Казахстан, не говорят же “моя Родина Россия”, так и я. Поймите меня правильно», — написала Меденова.