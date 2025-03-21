Тайсон дал совет Джалолову перед боем в Казахстане

5 апреля он выступит на вечере бокса в столице Казахстана Астане. Как сообщалось ранее, соперником 30-летнего спортсмена станет украинец Игорь Шевадзуцкий (12−2, 10 КО).
"Я пытаюсь делать все, что в моих силах. Ринг покажет, что случится. Я постараюсь выиграть у моего оппонента, постараюсь его нокаутировать. Это будет лучший бой в нашем регионе и для нашей нации.
Можем сказать, что максимум через 1−2 года стану чемпионом мира. Мы готовы взять титул. Время покажет. Очень важно подниматься в рейтингах, побеждать. Я хочу взять титул и быть боксером номер один с этим титулом в супертяжелом дивизионе", — сказал Джалолов.
Также узбекистанец рассказал об общении с легендарным американским тяжеловесом Майком Тайсоном (50−7, 44 KO), который дал ему ценные советы.
«Я встречался с Майком Тайсоном не только в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но и в Ташкенте (Узбекистан). Он сказал, что мне следует найти правильного юриста, чтобы двигать карьеру и боксировать. Это был совет Майка Тайсона», — цитирует слова Баходира vRINGe.
Напомним, что главным событием ивента в Астане станет поединок объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (16−0, 11 КО), который разделит ринг с непобежденным французским нокаутером Анауэлем Нгамиссенге (14−0, 9 КО).
Помимо прочего, в со-главном бою выступит «Казахский король нокаутов» Султан Заурбек (19−0, 13 КО). Ему предстоит сразиться с опытным экс-претендентом на чемпионский титул, южноафриканцем Азингой Фузиле (18−2, 12 КО).