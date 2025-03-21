Тайсон дал совет Джалолову перед боем в Казахстане

Можем сказать, что максимум через 1−2 года стану чемпионом мира. Мы готовы взять титул. Время покажет. Очень важно подниматься в рейтингах, побеждать. Я хочу взять титул и быть боксером номер один с этим титулом в супертяжелом дивизионе", — сказал Джалолов.