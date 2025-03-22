«Твое наследие будет жить». Умер легендарный Джордж Форман — один из главных соперников Мохаммеда Али

«Владимир сказал, что будет драться за титул и побьет рекорд Джорджа Формана, так что посмотрим. Ему будет 49 лет 25 марта. Если кто-то и сможет побить рекорд, так это Кличко. Естественно, он не будет драться с Усиком… Я бы хотел увидеть его снова на ринге», — сказал его менеджер Тим Лоффлер Sports Illustrated.