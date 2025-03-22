«Твое наследие будет жить». Умер легендарный Джордж Форман — один из главных соперников Мохаммеда Али

Мир бокса осиротел: на 77-м году жизни скончался двукратный чемпион мира в тяжелом весе, победитель летних Олимпийских игр — 1968 Джордж Форман.
Соболезнования
О тяжелой утрате сообщила семья легендарного спортсмена. По словам его близких, Форман умер 21 марта. Причины смерти не уточняются.
«Преданный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дед и прадедушка. Он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью. Гуманист, олимпиец и двукратный чемпион мира в тяжелом весе, он пользовался глубоким уважением. Человек дисциплины, убеждений и защитник своего наследия, неустанно боровшийся за сохранение своего доброго имени — для своей семьи», — говорится в заявлении родных Джорджа в соцсетях.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон отреагировал на уход из жизни боксера.
«Соболезную семье Джорджа Формана. Его вклад в бокс никогда не будет забыт», — заверил он.
Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен также прокомментировал трагедию: «Покойся с миром, Джордж Форман. Твое наследие будет жить».
Легендарная личность
Форман был олимпийским чемпионом 1968 года, чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. Его бой против Мохаммеда Али в 1974-м, получивший название «Грохот в джунглях», — один из самых известных в истории бокса. Тогда Джордж проиграл в восьмом раунде техническим нокаутом, но впоследствии два боксера стали очень близки и поддерживали дружбу, регулярно общаясь между собой.
В 1977-м Форман объявил о завершении карьеры и начал работать служителем в церкви в районе Хьюстона. После десятилетнего перерыва он вернулся в спорт и в 1994-м в возрасте 45 лет вновь стал чемпионом в тяжелом весе, победив 26-летнего Майкла Мурера. Благодаря этому Джордж вошел в историю как самый возрастной чемпион-тяжеловес.
Кличко хочет побить рекорд Формана
Достижение Джорджа до сих пор никому не удалось превзойти, но есть как минимум один человек, который очень хочет это сделать. Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Владимир Кличко готов возобновить карьеру, несмотря на то что 25 марта ему исполнится 49 лет.
«Владимир сказал, что будет драться за титул и побьет рекорд Джорджа Формана, так что посмотрим. Ему будет 49 лет 25 марта. Если кто-то и сможет побить рекорд, так это Кличко. Естественно, он не будет драться с Усиком… Я бы хотел увидеть его снова на ринге», — сказал его менеджер Тим Лоффлер Sports Illustrated.
Всего за карьеру Форман провел 81 поединок, одержав 76 побед (68 — нокаутом) и потерпев пять поражений.