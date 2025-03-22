Великий боксер и человек. Вспоминаем путь Джорджа Формана

В 38 лет Форман возобновил карьеру и опять задал какой-то невероятный темп — 24 победы за три года! Даже в солидном по меркам профессиональных спортсменов возрасте Форман внушал ужас топам того времени. Известный боксёрский историк Фрэнк Лотьерзо сообщал, что бой Тайсона с Форманом был на карандаше у Дона Кинга, однако, по словам промоутера Бобби Гудмана, Железный Майк был против: «Ты никогда в это не поверишь, но Тайсон чертовски боится Формана и не хочет иметь с ним ничего общего. Я был там, когда Дон пытался устроить бой. Он говорил Тайсону, что Форман представляет огромные деньги, к тому же он старый и медлительный, и с ним не будет проблем. Тайсон встал и закричал на Кинга: “Я не буду драться с этим чёртовым животным. Если ты так сильно любишь этого ублюдка, дерись с ним сам!”.