Майк Тайсон выразил соболезнования в связи со смертью Формана

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Формана, отметив, что его вклад в спорт никогда не будет забыт.
Форман скончался 21 марта на 77-м году жизни.
«Соболезнования семье Джорджа Формана. Его вклад в бокс и не только в спорт никогда не будет забыт», — написал Тайсон в своем аккаунте в соцсети X.
Форман — олимпийский чемпион по боксу, а также бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел на профессиональном ринге 81 бой, в которых одержал 76 побед (68 — нокаутом) при пяти поражениях.
Форман начал профессиональную карьеру в 1969 году, покинул ринг в 1977 году, но спустя 10 лет вернулся в бокс и выступал до 1997 года, окончательно завершив карьеру в возрасте 48 лет. Бой Формана с Мохаммедом Али в 1974 году, прошедший в Киншасе (Заир, ныне ДР Конго), был прозван «Грохотом в джунглях» и стал боем года.