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Поветкин вызвал на поединок блогера Апачева

Российский боксер Александр Поветкин, завершивший карьеру в 2021 году, публично вызвал на поединок блогера Акима Апачева через свой Telegram-канал.

Источник: Спорт-Экспресс

Поводом стали провокативные действия Апачева, включая граффити с матерными выражениями и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы, нанесенные на здания в Судже.

«Забивать встречи для разборок с женщинами — удел трусов и слабаков», — заявил олимпийский чемпион 2004 года и экс-чемпион мира по версии WBA.

Он подчеркнул, что намерен лично объяснить блогеру, как следует относиться к месту, «где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей».

Глава Курской области Александр Хинштейн уже сообщил о штрафе для Апачева за вандализм. Поветкин, известный 36 профессиональными победами при трех поражениях и одной ничьей, впервые после завершения карьеры заявил о готовности вернуться на ринг для «воспитательной» акции. Реакция блогера на вызов пока неизвестна.