Поветкин вызвал на поединок блогера Апачева

Глава Курской области Александр Хинштейн уже сообщил о штрафе для Апачева за вандализм. Поветкин, известный 36 профессиональными победами при трех поражениях и одной ничьей, впервые после завершения карьеры заявил о готовности вернуться на ринг для «воспитательной» акции. Реакция блогера на вызов пока неизвестна.