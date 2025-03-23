Поветкин вызвал на поединок блогера Апачева

Поводом стали провокативные действия Апачева, включая граффити с матерными выражениями и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы, нанесенные на здания в Судже.
«Забивать встречи для разборок с женщинами — удел трусов и слабаков», — заявил олимпийский чемпион 2004 года и экс-чемпион мира по версии WBA.
Он подчеркнул, что намерен лично объяснить блогеру, как следует относиться к месту, «где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей».
Глава Курской области Александр Хинштейн уже сообщил о штрафе для Апачева за вандализм. Поветкин, известный 36 профессиональными победами при трех поражениях и одной ничьей, впервые после завершения карьеры заявил о готовности вернуться на ринг для «воспитательной» акции. Реакция блогера на вызов пока неизвестна.